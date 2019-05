Seferovic: «Os meus pais fizeram tudo por mim»

Haris Seferovic concedeu uma entrevista à SIC que vai para o ar na noite desta sexta-feira onde abordou, além da temporada no Benfica, os sacrifícios que os seus pais, de origem bósnia, fizeram ao emigrar para a Suíça. O jogador falou ainda de Antoine Griezmann, com quem conviveu na Real Sociedad em 2013/14."Para mim é uma temporada muito boa, estou a jogar e a marcar, mas toda a equipa está a jogar bem. Estamos no primeiro lugar, todos queriam estar lá. Este ano começou muito bem para mim e espero que continue assim.Quero marcar em todos os jogos, mas em primeiro está a equipa. No final do jogo fico contente se marcar, mas se não conseguir, ajudei a equipa a ganhar e isso é o mais importante.""A minha mãe foi trabalhar para a Suíça e depois chegou o meu pai, antes da guerra. Não foi fácil para eles, porque não sabiam a língua, mas trabalharam e fizeram tudo por mim e pela a minha irmã.Não era fácil. Não tínhamos assim muito dinheiro. O meu pai sofreu muito porque tinha um trabalho difícil, tinha três horários. Ele fazia muito por mim e a minha mãe também, estou feliz por me terem sempre apoiado. Agora estão felizes.""É um gajo muito simpático, está sempre a rir, feliz, é uma pessoa muito boa. Se imaginava que ele chegasse onde chegou? Não, mas já demonstrava que tinha muita qualidade em frente à baliza. Nunca pensei que chegasse aqui, mas estou feliz por ele porque é uma pessoa muito acessível. Gosta do que faz, sempre com um sorrio. É uma pessoa feliz."