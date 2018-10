Seferovic: «Pensamos positivo e vamos lutar até ao fim»

É com um discurso pragmático que Seferovic aborda a derrota de ontem no Cruyff Arena. Os holandeses jogaram tão bem como o Benfica, mas tiveram a sorte do jogo, vinca. "Foi um bom jogo da nossa parte e também do Ajax. Tivemos ambos oportunidades, mas no final eles marcaram e nós não. É a vida. Temos de levantar a cabeça e ir para os três pontos no próximo jogo", atira, garantindo que os encarnados não dão o apuramento para os ‘oitavos’ como arrumado: "Pensamos positivo e vamos para o próximo jogo do campeonato já para vencer. E depois temos o jogo com o Ajax, que também é para vencer. Vamos lutar até ao fim."Instado a adiantar o que terá o emblema da Luz de fazer de diferente daqui para a frente, o internacional suíço de 26 anos também não complica: "O que temos de fazer é marcar golos. Jogámos bem, mas no final tivemos azar e eles marcaram."O dianteiro não concorda, de resto, que a equipa precise de ter mais bola. Afinal, diz, a qualidade está lá. "Somos uma boa equipa. Podemos bater-nos com o Ajax ou com o Bayern Munique. Mas eles marcaram e saímos daqui sem pontos. Na prática, isso é o que importa. E o que precisamos é de trabalhar", insiste.Seferovic vem sendo aposta firme de Rui Vitória no onze inicial das águias, mas explica que anda longe de dar o lugar como garantido. "Dou o meu melhor em cada treino e em cada jogo e depois o treinador é que decide se jogo ou não. Há outros avançados e o treinador é que escolhe", frisa, rejeitando que pudesse ter feito muito melhor no par de oportunidades que teve para bater Onana no embate de ontem: "Na primeira chance não toquei bem na bola e, na segunda, esta foi um pouco para trás. É óbvio que é algo que não é bom, mas temos de trabalhar para conquistar três pontos no próximo jogo", agendado para o próximo sábado, contra o Belenenses, no Jamor.