Seferovic perdeu apetite e peso devido à Covid-19

Seferovic perdeu o paladar e o olfato com a Covid-19, o que, aliado a uma quebra nos treinos, acabou por ser determinante para que tenha perdido quatro quilos desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus. O jogador sentiu na pele alguns dos sintomas provocados pela doença, o que lhe causou bastante transtorno. Sem poder cheirar ou sentir o sabor da comida, o suíço acabou por ter uma quebra na alimentação e isso refletiu-se de imediato no peso.

Apesar disso, o avançado voltou em grande, tendo sido titular e justificando a aposta com um dos golos que garantiu o triunfo das águias na receção ao Tondela. Com o regresso aos treinos sem limitações, a expectativa dos responsáveis benfiquistas é que o dianteiro, de 28 anos, irá recuperar facilmente o peso e a massa muscular perdida.