Seferovic: «Quem faz os golos não é assim tão importante»

Seferovic teve uma noite de sonho ao conseguir bisar e ao efetuar duas assistências, mas assume que o facto do Paços de Ferreira ter ficado cedo a jogar com menos um elemento facilitou a vida ao Benfica. Ainda assim, assinala o bom trabalho coletivo das águias.





"O adversário joga bem, mas houve também mérito da nossa parte. Jogámos bem e fizemos vários golos em contra-ataque. Com o cartão vermelho foi mais fácil para nós. Temos de manter sempre a mesma identidade, mas no final jogámos bem, marcámos e não sofremos. O Paços não se fechou. Isso facilitou a vida ao Benfica. O adversário estava bem, mas com o cartão vermelho se se fechassem muito seria difícil. Mas no final, marcámos e não sofremos. Jogo a jogo. Estamos bem", vincou o suíço que, mesmo assim, recusa que o encontro com os castores tenha sido o melhor desde que chegou a Portugal: "Não, penso que tenho muitos jogos bons. Outros menos bons. Mas é por isso que trabalho todos os dias. Estou bem, a marcar e a ajudar a equipa. É importante a equipa ganhar, quem faz os golos não é assim tão importante como os três pontos".Relativamente ao facto de ter assumido a liderança dos melhores marcadores, Seferovic vinca que só pensa nisso no final."Para mim, para agora não me importa. Estou a jogar, a jogar bem. No final, veremos. Na última jornada, veremos".