Seferovic quer mais

Haris Seferovic atingiu no último sábado o 50º jogo na Liga ao serviço do Benfica. O avançado suíço festejou o 3-0 diante do Paços de Ferreira, a passe de Chiquinho, num encontro que marcou a estreia vitoriosa dos encarnados no campeonato nacional. À BTV, o dianteiro internacional helvético garantiu não querer ficar por aqui. "Estou muito feliz por fazer 50 jogos na Liga. Obrigado aos adeptos pelo apoio em todos os jogos e espero poder fazer muitos mais", reiterou o melhor marcador do último campeonato (23 golos), que culminou com o título nacional das águias.

O jogador chegou à Luz em 2017 proveniente dos alemães do Eintracht Frankfurt e ao todo já soma 82 jogos oficiais e 35 golos ao serviço dos encarnados.