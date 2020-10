Seferovic quer retribuir assistências de Darwin: «Para a próxima tenho de ser eu»

Haris Seferovic saltou do banco de suplentes para dar a vitória (3-2) ao Benfica diante do Farense, em jogo da 3.ª jornada da Liga NOS, ao bisar com dois golos, o segundo com Darwin Núñez a mostrar não ser nada individualista e a oferecer 'de bandeja' mais um tento ao suíço.





No final da partida, Seferovic assumiu que a partida diante do Farense foi "difícil", com os algarvios a realizarem um encontro muito bem conseguido. "Foi um jogo difícil, o adversário jogou bem e foi muito rápido", começou por dizer o avançado suíço."Estamos todos juntos, quem entra e quem joga. Foi importante para mim entrar e marcar os dois golos.""Disse-lhe que ia marcar, mas acabei por ser eu. É um bom amigo, jogámos no Eintracht Frankfurt juntos.""É um jogador muito rápido, forte. Não é egoísta. Da próxima vez tenho de fazer eu uma assistência", concluiu.