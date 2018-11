Seferovic: «Sabia que podia render e queria mostrar isso mesmo»

Haris Seferovic sente-se mais feliz do que nunca no Benfica. Depois de ter estado muito perto de deixar o clube da Luz no último verão, o internacional helvético, que se encontra atualmente ao serviço da seleção da Suíça, está satisfeito com o facto de estar a jogar com regularidade. Mas promete ainda mais daqui para a frente.

"Sinto-me muito bem, feliz e satisfeito. Só espero que continue assim", começou por dizer o camisola 14 das águias, numa entrevista concedida ao diário suíço ‘Blick’. "O Benfica é um clube de topo, com excelentes condições. Senti-me muito bem desde o início e, para além disso, a equipa joga regularmente na Liga dos Campeões. Sabia que podia render e queria mostrar isso mesmo", continuou Seferovic, garantindo que, por mais dificuldades por que possa passar, nunca desistirá de procurar espaço para jogar onde quer que seja: "Não importa onde esteja ou o que faça, nunca vou desistir. Agora, no Benfica, estou a ter o meu espaço e vou à procura dos meus objetivos."

Esta temporada, refira-se, o avançado agarrou a titularidade na equipa de Rui Vitória no embate com o PAOK, em Salónica, a contar para a 1ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Superou a concorrência dos reforços Nicolás Castillo e Facundo Ferreyra e neste momento é, a par de Jonas, um dos dianteiros mais utilizados pelo técnico benfiquista. No que diz respeito aos golos marcados, o internacional helvético já fez o gosto ao pé nos compromissos com Nacional, AEK, FC Porto e, mais recentemente, Tondela.