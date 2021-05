Seferovic: «Ser o melhor marcador? O importante era ganhar»

Seferovic bisou no triunfo do Benfica em Guimarães e, no final da partida, o avançado suíço sublinhou desvalorizou o facto de poder ser o melhor marcador do campeonato e lamentou a lesão de Lucas Veríssimo.





"Foi um bom jogo. Era importante ganharmos. Não sei a lesão do Lucas, espero que não seja grave. Se sou o melhor marcador ou não, não é tão importante. Importante é que jogamos bem e ganhámos. O importante era ganhar", começou por dizer Seferovic, à Sport TV, apontando depois à final da Taça. "Somos uma equipa. ganhamos juntos, perdemos todos juntos. O importante é que a equipa tenha um objetivo. Vamos jogar para isso", notou."Falámos que tinha mais a marcar. Estou contente."Foi tudo positivo e crescemos muito com o míster. Estou a jogar bem, estou a marcar golos e a equipa está a crescer"