Seferovic sofreu bastante com a Covid-19

Haris Seferovic revelou que teve problemas em lidar com a Covid-19. O internacional suíço contraiu o vírus a 26 de dezembro e pensou que era uma pequena constipação. “Nos primeiros dias tive febre, dores nos membros, nos músculos e também dores de cabeça. Quando acordava de manhã, a minha camisola estava ensopada em suor”, vincou ao podcast ‘Ehrenlunde’, acrescentando que a mulher, Amina, “ainda hoje não tem olfato ou paladar”.

O avançado suíço, de 28 anos, voltou a atuar pelo Benfica a 8 de janeiro, fazendo um dos golos na vitória sobre o Tondela (2-0), mas estava longe da forma ideal. “Perdi quatro quilos nessa altura. Depois de correr à volta do campo por cinco minutos, estava totalmente exausto. O coronavírus é como uma gripe, só que muito pior”, sublinhou o melhor marcador das águias esta temporada (a par de Pizzi), com dez golos. A forma de jogar alterou-se nos primeiros tempos pós-recuperação. “Quando não estás em forma, tens de jogar mais com o olhar e gerir o esforço”, atirou, prometendo “aproveitar os minutos de jogo” que Jesus lhe confere.