Seferovic tem sido talismã

Seferovic é um dos nomes do momento no plantel do Benfica, e não é caso para menos. Além da série de sete jogos consecutivos a marcar no campeonato desde o arranque da época, sempre que fez o gosto ao pé, o Benfica foi feliz. Dos 15 encontros em que marcou, só houve um em que a equipa da Luz não venceu, mas o golo apontado pelo avançado nesse jogo acabou por também se revelar decisivo. Tal sucedeu no encontro no terreno do Aves, no final de dezembro, a contar para a Allianz Cup, uma partida em que o suíço evitou a derrota e, além disso, o consequente afastamento da final four da prova.Agora, desde a chegada de Bruno Lage ao comando da equipa, o dianteiro está com o pé mais quente do que nunca, o que voltou a comprovar na segunda-feira. Ao sétimo encontro do novo técnico em jogos da Liga, o dianteiro nunca ficou em branco e ajudou sempre a equipa a triunfar. Os números que o jogador tem apresentado começam a dar que falar. Em pouco mais de mês e meio, Seferovic já leva 12 golos apontados no Benfica, no mesmo número de jogos. Bisou três vezes e apenas diante do V. Guimarães (Taça de Portugal), FC Porto (Allianz Cup) e Sporting (Taça de Portugal) é que o jogador, de 26 anos, ficou em branco.