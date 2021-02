Seferovic: «Temos de melhorar muito. Já no último jogo foi assim...»

Haris Seferovic marcou o único golo do Benfica no empate (1-1) em casa do Moreirense. As declarações do avançado à Sport TV.





"Claro que queria [a vitória]. O mais importante era alcançar os três pontos, perdemos mais dois pontos. A primeira parte foi melhor que a segunda. Devíamos ter matado o jogo na primeira parte. Tivemos duas ou três oportunidades de golo e não conseguimos marcar. Temos de melhorar muito. Já no último jogo foi assim. Há um período do jogo em que não estivemos bem, depois veio o 1-1. Devíamos ter garantido o jogo ainda na primeira parte. Na segunda parte tivemos uma boa oportunidade para marcar. Temos de melhorar na eficácia."

Momentos com altos e baixos – explicação?

"Fisicamente, sabemos que todos estão bem. Jogámos muito. Temos de ser uma equipa a defender e a atacar melhor."

Liderança ficou difícil?

"Vamos lutar, vamos jogo a jogo. Temos de melhorar muito. Vamos jogo a jogo."