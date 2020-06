Segurança acautelada na viagem do Benfica para Portimão

A segurança da comitiva benfiquista na viagem de amanhã rumo ao Algarve já está a ser devidamente acautelada com articulação das águias com as autoridades, de forma a tentar precaver possíveis incidentes antes, durante ou até na chegada da equipa à unidade hoteleira onde ficará até perto da hora do jogo de quarta-feira contra o Portimonense.

Se à porta do Benfica Campus já foi reforçada a presença da Polícia de Segurança Pública, durante a viagem – são cerca de 270 quilómetros, na mesma A2 onde o autocarro foi alvo de um apedrejamento após o empate com o Tondela –, está previsto um controlo redobrado em todas os viadutos/pontes da referida autoestrada, sempre com o habitual acompanhamento por parte dos ‘spotters’ ao longo de todo o trajeto.