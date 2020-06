Seis adeptos do Benfica identificados pela PSP junto ao Estádio da Luz

Seis adeptos do Benfica foram identificados pela Polícia de Segurança Pública antes do Benfica-Tondela, junto ao Estádio da Luz. Cinco por comportamento inadequado e por desrespeitar as ordens da PSP e um por ter parado o carro na via e ter tentado colocar uma faixa a obstruir a mesma.





Relativamente aos cinco identificados por comportamento inadequado, a PSP indicou que tudo ocorreu no momento da chegada do autocarro dos encarnados ao recinto. Um grupo de adeptos da claque 'Diabos Vermelhos' aglomerou-se, o que fez com que deixassem de cumprir as ordens da Direção-Geral da Saúde relativamente a ajuntamentos (10 para a Região de Lisboa e Vale do Tejo).A PSP alertou para a necessidade de distanciamento social, alguns elementos do grupo exaltaram-se e acabaram por ser identificados.