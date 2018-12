Seis adeptos do Benfica já foram detidos

A PSP já deteve os adeptos do Benfica que lançaram o pânico num restaurante da Camacha , na noite da última sexta-feira. Segundo o "Diário de Notícias" da Madeira, foram identificados seis indivíduos, responsáveis pelas agressões a dois funcionários e dois clientes, que serão segunda-feira presentes a tribunal.A mesma publicação refere que os referidos adeptos podem ser indiciados dos crimes de ofensa à integridade física, participação em rixa e fuga do local.Segundo o JM-Madeira, tudo aconteceu depois do jantar, na zona do bar, tendo sido agredidos outros clientes e funcionários daquele estabelecimento. Alguns precisaram mesmo de ser assistidos pelos bombeiros e quatro foram transportados às urgências do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal.A PSP foi chamada ao local - os adeptos já tinham abandonado o restaurante - e tomou conta da ocorrência.Recorde-se que os encarnados jogam domingo nos Barreiros, contra o Marítimo, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS (17H30).