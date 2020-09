Seis antigos dirigentes do Benfica anunciam apoio a João Noronha Lopes

João Noronha Lopes conta com mais seis apoiantes sendo que todos eles desempenharam um cargo no Benfica. Francisco Cunha Leal, José Ribeiro e Castro, Rodolfo Lavrador, Henrique Chaves, António Morais e Jorge Fonseca Ferreira colocaram-se ao lado do gestor, de 54 anos, tendo em conta as eleições para a presidência das águias agendadas para outubro.





"Quando um clube vê apresentar-se a eleições um candidato a Presidente como João Noronha Lopes, não pode desperdiçar a oportunidade. É indisputável o seu benfiquismo de coração e corpo inteiro. Cumpriu com brilho uma carreira internacional de gestão. Tem experiência e muita capacidade. Tem sólida reputação no mercado. Tem visão estratégica. É dialogante e gosta dos sócios. Não precisa do Benfica para a sua vida. Quer dedicar-se para o servir", vincou José Ribeiro e Castro, antigo vice-presidente, corroborado por Cunha Leal."Chegou o momento de mudança com vista a repor os valores história do Benfica. Vejo em João Noronha Lopes o perfil de um defensor de princípios fundamentais, de transparência, de democraticidade e lisura de processos que são o apanágio do clube. A história de conquistas desportivas do Benfica foi construída com base nestes princípios e, após esta eleição, serão eles de novo a nortear as vitórias que ambicionamos", sublinhou o ex-dirigente.