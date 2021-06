Seis jogadores do Benfica fizeram esta segunda-feira os exames médicos

O Benfica informou que esta segunda-feira seis jogadores que pertencem aos quadros do clube realizaram os exames médicos: Vlachodimos, Gedson, Florentino, Gonçalo Ramos, Jota e Tomás Tavares.





O guarda-redes esteve ao serviço da seleção grega e viu o período de férias prolongado. Já o quinteto português esteve ao serviço da Seleção Nacional sub-21 no Europeu da categoria e, por isso, apenas hoje regressou ao trabalho de forma oficial.Tal comoanunciou, André Almeida apresentou-se como 'reforço' no primeiro dia de treinos no Seixal. Os encarnados referem também que, tal como o lateral-direito, também Andreas Samaris esteve no relvado enquanto que o reforço Gil Dias foi integrado no grupo de trabalho.Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Tiago Araújo e Darwin continuam entregues ao departamento médico.