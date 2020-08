Selecionador belga aprova ida de Vertonghen para o Benfica: «Fez uma escolha fantástica»

Roberto Martínez elogiou este sábado, em entrevista ao jornal 'Het Laatste Nieuws', a opção tomada por Jan Vertonghen em rumar ao Benfica, falando de um "grande clube com um projeto forte". A declaração do selecionador belga surge no decurso de uma entrevista na qual a questão se prendia com os jogadores da atual seleção que teriam melhor perfil para ser treinadores no futuro. Ora, para Martínez o defesa do Benfica é um desses jogadores, mas antes desse passo ainda há muito a conquistar e é isso que o ex-Tottenham pretende.





"O Jan fez uma escolha fantástica ao ir para o Benfica. É um grande clube, com um novo projeto forte, no qual vencer está no ADN. O Jan ainda quer jogar futebol e estar sob pressão. Tinha propostas de três ou quatro outros clubes, mas quer absolutamente lutar por títulos", explicou o selecionador belga, que apontou ainda os nomes de Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne e Dries Mertens como bons técnicos no futuro.