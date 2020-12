Selecionador brasileiro tem Lucas Veríssimo debaixo de olho para qualificação do Mundial'2022

O selecionador brasileiro, Tite, assumiu que Lucas Veríssimo, central do Santos, é um dos jogadores que tem debaixo de olho para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.





"Temos [sob observação] o Weverton [Palmeiras], Gabriel Menino [Palmeiras], Rodrigo Caio [São Paulo], Lucas Veríssimo [Santos], Guilherme Arana [At. Mineiro], Willian Arão [Flamengo], Gérson [Flamengo], Éverton Ribeiro [Flamengo] e Marinho [Santos]. O primeiro título dele [Marinho] como profissional foi comigo, no Internacional e talvez o primeiro jogo também", vincou em declarações à Sport TV brasileira sobre o alvo do Benfica para a defesa O próximo jogo do Brasil acontece a 24 de março de 2021 diante da Colômbia, somando até à data quatro vitórias em quatro partidas disputadas na qualificação.Quanto a Lucas Veríssimo, o central disputado pelas águias tem encontro marcado para esta quarta-feira diante do Grémio, a contar para a Copa Libertadores. O jogador, de 25 anos, não tem qualquer internacionalização pela principal formação do escrete.