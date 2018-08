Selecionador critica Carrillo

André Carrillo mudou-se para a Arábia Saudita por uma temporada, cedido pelo Benfica, mas a decisão não teve a aprovação do selecionador Ricardo Gareca, como o próprio confirmou à ‘Movistar Deportes’."Teria preferido que ele se tivesse mantido em Inglaterra. Foi um dos jogadores que mais desequilibraram no Campeonato do Mundo", começou por justificar, deixando claro que o extremo, de 27 anos, tinha qualidade para figurar numa formação do Velho Continente. "Na minha opinião, o Carrillo estava preparado para coisas mais importantes e não quero diminuir a liga saudita, que é a mina competitiva daquela zona do globo", vincou o técnico. O 50 vezes internacional pelo Peru enverga agora a camisola do Al Hilal orientado por Jorge Jesus e já conta com um título no currículo: no último sábado, ajudou a bater o Al Ittihad (2-1) e conquistou a Supertaça saudita.