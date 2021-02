Selecionador espanhol de olhos postos no Benfica-Arsenal

Para lá de ser palco do primeiro embate de ambas as equipas na ronda a eliminar da Liga Europa, o duelo entre Benfica e Arsenal, marcado para as 20 horas desta quinta-feira em Roma, servirá também para Luis Enrique tirar notas e eventualmente tomar uma decisão quanto a jogadores a convocar para os próximos compromissos da seleção espanhola. Segundo adianta o 'AS', o selecionador da Roja estará particularmente atento a Héctor Bellerín e Alex Grimaldo, dois jogadores formados no Barcelona, ambos nascido a 1995, mas que em 2011 se 'separaram' após a saída de Bellerín rumo ao Arsenal.





O jornal espanhol enaltece a boa temporada de Grimaldo este ano como o seu principal trunfo e recorda que Luis Enrique conta de momento apenas com uma opção clara para a lateral esquerda (José Gayà), já que a sua relação com Jordi Alba não será das melhores. Se deixar boas indicações esta noite, o benfiquista pode ganhar avanço e finalmente estrear-se numa convocatória da seleção do país vizinho.