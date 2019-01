Sem Jonas, ausente da partida com o Santa Clara devido a uma lesão ligamentar no joelho direito, a marcação dos penáltis ficou atribuída a Pizzi. Deu para perceber isso no jogo de ontem, porque foi mesmo o camisola 21 que se encaminhou para a bola no lance que ditou a expulsão de Fábio Cardoso, mas que, com o auxílio do VAR, viria a ser revertido para um livre direto. Nesse caso, e como a bola estava descaída para a direita, foi Grimaldo a assumir.