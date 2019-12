Semak: «Respeitamos o Benfica mas não receamos ninguém»

Sergei Semak, treinador do Zenit, garante que os russos vão respeitar o Benfica no jogo desta terça-feira da Liga dos Campeões mas sem receio algum."Não receamos ninguém, apenas respeitamos. O Benfica é uma das equipas com mais títulos em Portugal e também já ganhou na Europa. Sabemos que jogam bem em casa e, apesar da derrota, fizeram um jogo interessante em São Petersburgo. Vão tentar conseguir um bom resultado", assegurou o técnico, em conferência de imprensa.Sergei Semak não quer, para já, fazer contas ao grupo G. "Vamos ver como vai ser o resultado do jogo. Nós temos de fazer o nosso trabalho e procurar o resultado que seja mais positivo para nós". Até porque o treinador russo não crê que o Lyon tenha tarefa fácil na receção ao Leipzig. "Não acredito que o Leipzig vá facilitar com o Lyon. Qualquer equipa que entre em campo tenta sempre fazer o seu melhor. Também há a vertente financeira que é muito importante", explicou.Sergei Semak treinou o sportinguista Luís Neto no Zenit e ficou apreensivo por saber que o defesa está hospitalizado . "Não sabia, mas vou tentar contactá-lo. Passamos muito tempo com a equipa e a preparar os jogos, mas vou tentar falar com ele para saber do seu estado de saúde", revelou.