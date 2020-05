«Sempre que tivesse a bola entrávamos mais duro nele»: Luisão lembra 'punição' a jovem do Benfica

Luisão falou da liderança sobre o grupo de trabalho durante o tempo em que era capitão de equipa do Benfica. O brasileiro, hoje com 39 anos, conta que era exigente ao ponto de repreender quem não cumprimentasse os funcionários do Seixal.





"É verdade que repreeendia quem não dizia bom dia aos funcionários do Benfica. Era uma das coisas que mais prezava como capitão. Não ficava preocupado com o desempenho do atleta mas via os mínimos detalhes. Via os jogadores que almoçavam no refeitório... Um dia, houve um que derrubou uma taça e uma funcionária teve de a apanhar. Por coincidência, esse jovem jogador passado um tempo acabou por ser chamado a treinar connosco. Eu conversei com os jogadores ali perto de mim e de cada vez que ele estivesse com a bola entraríamos mais duro sobre ele. Depois do treino eu iria explicar o porquê. Assim fiz, porque ele faltou ao respeito e quem o faz pode conquistar tudo mas será colocado em causa o seu caráter. Isso pode mudar a cultura de um clube. O Benfica para construir essa cultura demorou anos. Uma falta de respeito e um comportamento mau de outro pode deitar tudo a perder", considerou.