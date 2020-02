“Sentia-me bêbado e via 4 Ibrahimovics: o relato de Gattuso quando teve a mesma lesão de Gabriel

Gabriel tem o resto da temporada em risco devido a problema que lhe condiciona a visão. O médio do Benfica sofreu "uma parésia do VI par craniano", lesão idêntica à que Gennaro Gattuso sofreu em 2011. Na altura o internacional italiano descreveu o problema, que descobriu depois de ter disputado um AC Milan-Lazio.





"Os 20 minutos em que alinhei frente à Lazio foram um pesadelo. Sentia-me como se estivesse bêbado e via quatro Ibrahimovics. Até que choquei com o Nesta e entendi que não aguentava mais. Algo estava muito errado", referiu.Gattuso, atual treinador do Nápoles, relatava em 2011: "Nos últimos 45 dias consegui ler e ver todas as cores, por isso estou aqui hoje. É verdade que estou a lutar como o homem invisível, com visão dupla, mas o importante é não desistir. É muito triste não poder levar os meus filhos à escola, porque não posso conduzir. Tento levantar um copo e vejo dois…".Gabriel vive situação semelhante, contando com o apoio da família e dos companheiros de equipa nesta fase delicada.