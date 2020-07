Sepsi lembra chegada ao Benfica: «Queriam o Tatarusanu e o Torje, mas contrataram-me a mim»

László Sepsi chegou ao Benfica em 2008 e, tal como vários laterais esquerdos que passaram pela Luz, não deixou grandes saudades. Partiu dois anos depois, com apenas sete partidas realizadas pelas águias, naquela que foi a sua segunda aventura fora do seu país. Uma jornada que começou por um acaso, já que no momento em que foi observado os alvos das águias eram outros, conforme o próprio esquerdino disse em entrevista ao portal 'Ziare'.





"Cheguei ao Benfica com 21 anos. Estavam lá o David Luiz, o Di Maria, o Rui Costa, o Nuno Gomes... Lembro-me que eles foram observar um jogo das seleções jovens, um Roménia-França, a Iasi. Na verdade, eles foram ver o Tatarusanu e o Torje, mas aquele homem gostou de mim. Dali até à transferência ser concluída viram-me em mais sete a oito jogos", lembrou o esquerdino, já retirado do futebol."Foi difícil para mim, enquanto jovem, ir para Lisboa. Fui com os vícios do futebol romeno, que é fraco. Não me consegui impôr e enviaram-me por empréstimo para o Racing Santander. Aí, sim, desfrutei e tive oportunidade de jogar contra o Messi ou o Raul e defrontar o Barcelona do Guardiola", recordou Sepsi, que da altura das águias diz manter contacto com o David Luiz.Fora dos relvados, Sepsi apostou no ramo imobiliário e teve sucesso. "Construí uma urbanização em 2018 com uns 300 apartamentos e vendemos tudo. Foi um negócio de sucesso. Agora o mercado está parado por causa do vírus, mas é uma área na qual tenciono investir mais", concluiu.Refira-se que os jogadores que eram os iniciais alvos do Benfica tiveram bem mais sucesso do que Sepsi. Gabriel Torje foi internacional por mais de 50 ocasiões, chegou a ser eleito como melhor jogador da Roménia em 2011, ainda que fora do seu país não tenha conseguido ter grande sucesso. Quanto a Tatarusanu, também fez carreira na seleção e atuou em equipas como Fiorentina, Nantes e mais recentemente no Lyon.