Sergio Fernández: «Ficaria muito satisfeito se Fejsa continuasse no Alavés»

Sergio Fernández, diretor-desportivo do Alavés, garantiu que o clube não abriu mão de Ljubomir Fejsa, ao contrário do que noticiou o jornal 'AS'.





"Não há razão nenhuma para essa notícia. Posso assegurar que o Alavés em nenhum momento fez esse comentário. Até ao momento em que aconteceu esta paragem por questões sanitárias, estamos encantados com o rendimento e com a adaptação de Fejsa, por isso não sei de onde saiu essa informação que não é verdadeira", reiterou em declarações à Rádio Renascença esta terça-feira, deixando expresso o desejo de ficar com o médio sérvio em 2020/21, apesar do empréstimo findar no final de junho."Ficaria muito satisfeito se Fejsa continuasse no Alavés na próxima época", vincou Fernández, acrescentando que essa possibilidade "não depende só do Alavés". "Depende também da opinião do jogador e do Benfica, que é o proprietário dos direitos desportivos de Fejsa", aferiu.