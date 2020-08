'Servir o Benfica' apresenta hoje o programa eleitoral assente em três pilares

O movimento 'Servir o Benfica', encabeçado pelo empresário Francisco Mourão Benitez, apresenta hoje, pelas 19h04, no respetivo site, o programa com que vai apresentar-se às eleições do clube, em outubro próximo.





De acordo com a candidatura, o programa assenta em três pilares: ambição desportiva, tradição democrática e transparência. É constituído por cinco pontos-chave: futebol, ecletismo, associativismo, património e comunicação social & digital.O movimento apresentou os candidatos à liderança dos três órgãos sociais a 3 de agosto. A saber: Francisco Benitez (Direção), João Pinheiro (Mesa da Assembleia Geral) e Nuno Leite (Conselho Fiscal).