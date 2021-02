'Servir o Benfica' apresenta propostas para aumentar sócios

O movimento 'Servir o Benfica' apresentou esta sexta-feira, no Estádio da Luz, um documento de sete propostas, que visam aumentar o número de sócios. Assinado pelo líder daquele grupo, Francisco Benitez, o documento, a que Record teve acesso, é dirigido ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rui Pereira, ainda que o objetivo passe por ser analisado pelo órgão liderado por Luís Filipe Veira.





Sob o lema 'Mais associados, mais Benfica', o movimento reconhece "o bom trabalho" efetuado nos últimos anos, dando como exemplo a campanha do kit de sócio. Ainda assim, entende "apesar do trabalho meritório, é possível fazer mais e melhor", daí apresentar contributos para "enriquecer a vida associativa do clube".O 'Servir o Benfica' propõe "redução mensal de um euro na quota, pelo prazo máximo de um ano, por cada nova inscrição proposta por determinado associado". "Esta campanha tem o objectivo de estimular a militância benfiquista entre grupos de amigos e conhecidos, que podem assim incentivar-se uns aos outros a filiar-se como sócios usufruindo de um abatimento no valor da sua própria quota. No limite, mantendo-se os valores actuais, um associado efectivo que proponha doze novos sócios, teria um ano de quotização pago", é explicado.No documento, é defendida a "a eliminação do décimo terceiro mês de quotização", acrescentando-se: "Deve estudar-se a viabilidade de proceder à eliminação do décimo terceiro mês de quotização dos associados ao longo do mandato, sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do Sport Lisboa e Benfica."O movimeno liderado por Benitez sugere, ainda, que 25 por cento do valor mensal da quotização reverta para as Casas do clube que angariarem sócios, enquanto estes se mantiverem ativos. "Deste modo, reforçar-se-á o papel transversal das casas do Benfica, em Portugal e no mundo, no reforço do Benfiquismo, enquanto se possibilita o aumento de receitas quer do Clube, quer das Casas que angariem novos sócios."A criação do programa 'Cidadão Benfiquista, Sócio Benfiquista' e das categorias de sócio internacional e sócio estudante são outras medidas apontadas.Este documento foi originado por um inquérito que o clube da Luz fez aos sócios, no qual se pergunta da disponibilidade em aderir ao cartão adepto. O movimento termina, lamentando que o Benfica, "depois de ter feito ao longo dos últimos anos um trabalho meritório na captação de novos associados, se resigne a não encontrar outras formas de aliciar adeptos (...) a tornaemr-se sócios".