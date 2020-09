Servir o Benfica diz que "faz sentido Pinto da Costa querer o amigo Vieira na presidência"

O Movimento Servir o Benfica, encabeçado por Francisco Benitez, garantiu fazer sentido o facto de Pinto da Costa "desejar a manutenção do seu velho amigo Luís Filipe Vieira na presidência". "Deve à sua tremenda incompetência no último mandato muito do que permitiu manter o Futebol Clube do Porto à tona nos últimos três anos, seja pela incapacidade do Benfica construir uma equipa demolidora no futebol português, seja pelas amizades e apoios partilhados aos corpos directivos da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal", vincou a lista numa mensagem partilhada no Facebook de campanha.





A propósito das recentes notícias que envolvem a alegada inclusão de duas personalidades da vida política, quer do país, quer da cidade de Lisboa, nomeadamente o Primeiro Ministro da República Portuguesa e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na "Comissão de Honra" da recandidatura de Luís Filipe Vieira, vem o Movimento referir o seguinte:

1 - o Movimento advoga que devem ser notoriamente separadas as responsabilidades de qualquer cidadão titular de cargos públicos, sejam estes de natureza legislativa, executiva ou judicial, de quaisquer tipos de intromissão na vida activa dos clubes desportivos. O Movimento propõe, no programa já apresentado, diversas propostas para aumentar a transparência no clube, sendo esta um dos pilares da candidatura. Além disso, compromete-se a promover a aprovação de uma carta de ética de Valores Sport Lisboa e Benfica em Assembleia Geral, conforme o ponto C12 do programa.

2 - não pode, contudo, o Movimento deixar de notar que, tão grave como a inclusão numa alegada lista de "Honra" de apoio a um candidato presidencial, é a inclusão em listas de candidatos a cargos num clube, sejam estes de natureza executiva ou de consultoria, como recentemente ocorreu no seio do Futebol Clube do Porto, durante o seu próprio processo eleitoral - com muito menor relevo mediático prestado quer pelos actores políticos, quer pela generalidade da comunicação social. Queremos acreditar que, apenas, pela grandeza ímpar do Benfica.

3 - esquecendo, certamente apenas por mera desatenção o ponto anterior, pronunciou-se Jorge Nuno Pinto da Costa a propósito do acto eleitoral do nosso Clube, passando uma mensagem de descrédito a toda a oposição. Faz sentido: desejará a manutenção do seu velho amigo Luís Filipe Vieira na presidência, pois deve à sua tremenda incompetência no último mandato muito do que permitiu manter o Futebol Clube do Porto à tona nos últimos três anos, seja pela incapacidade do Benfica construir uma equipa demolidora no futebol português, seja pelas amizades e apoios partilhados aos corpos directivos da FPF e da Liga. Além das medidas referenciadas no programa do Movimento relativamente ao reforço criterioso da equipa de futebol e retenção de talentos, para fortalecer a equipa e legitimar as naturais ambições de alcançar a verdadeira hegemonia em Portugal e bons resultados na Europa, Francisco Benitez já foi muito claro relativamente às relações entre o Clube e as mais altas instâncias do futebol português - o Benfica para ser respeitado tem de dar-se ao respeito, e dar-se ao respeito passa por exigir que o Benfica seja, sem ser priveligiado, porque nenhum clube o deve ser, respeitado como o maior clube português que é, e isso implica uma mudança clara de quem na FPF e na Liga não tem respeitado o Benfica.

4 - o Movimento reforça que a criação destas tradicionais "Comissões de Honra" - que mais não são do que galerias de vaidades onde nomes mediáticos desfilam, afirmando o seu "apoio" a candidatos aos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica - é, por definição, uma afronta aos valores sobre os quais foi erigido o Sport Lisboa e Benfica. Citando o ponto 1 do artigo 2° dos Estatutos: "O SPORT LISBOA E BENFICA é constituído por um número ilimitado de sócios cuja qualificação resulta apenas da respectiva antiguidade e dos galardões atribuídos, não se diferenciando em razão da raça, género, sexo, ascendência, língua, nacionalidade ou território de origem, condição económica e social e convicções políticas, ideológicas e religiosas;"

5 - faz saber o Movimento, a todos e todas aqueles e aquelas que se identificam com os valores propostos, que mais não são do que os que constituem a génese do Benfiquismo, que podem considerar-se elementos integrantes da Comissão de Honra deste Movimento! Honrem-nos com o vosso Benfiquismo, tudo faremos para vos honrar com o nosso. É, na verdade, apenas um. Só conhecemos um Benfiquismo.

6 - o Movimento tem no seu programa diversas propostas para reforçar a ligação entre o Clube e a sua massa adepta. É fundamental reforçar o apoio aos adeptos através da criação da figura do Provedor para facilitar a ligação entre a direcção e os adeptos, o gabinete de apoio jurídico para situações em que os adeptos e sócios de tal necessitem em virtude de situações ocorridas em relação com o Benfica, tal como o caso da agressão a um adepto em Guimarães ou o cobarde ataque a um autocarro da Casa do Benfica de Braga, bem como a diminuição do valor de quotização ou a proposta que garante que nenhum sócio ficará para trás em situação de dificuldade financeira, permitindo um período de isenção de quotização a saldar posteriormente.

7 - o Benfica é de todos, de todos por igual, e todos são, ou devem ser, iguais perante o Sport Lisboa e Benfica, desde o mais humilde Benfiquista que perde o sono quando o Benfica não vence, ao mais ilustre Benfiquista que festeja efusivamente um título conquistado regado a champanhe. O Benfica nunca foi palco de "notáveis". O Benfica é, foi, e sempre será propriedade de todos os que amam verdadeiramente o Benfica, sofrendo por igual com o amor que é comum - o amor pelo Glorioso, o amor pelo maior Clube português. Servindo-o cada um à sua maneira. É o que faz sentido!