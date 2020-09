Servir o Benfica esclarece sócios em três casas

O movimento ‘Servir o Benfica’ informou que irá estar presente em três casas entre hoje e amanhã para esclarecer os sócios que queiram debater assuntos sobre o clube. Já hoje, em Loures, o líder da lista, Francisco Benitez, e outros apoiantes estarão presentes naquele edifício a partir as 21h30.

Amanhã, o movimento ‘Servir o Benfica’ passará pelas casas de Mem Martins (14h30) e de Vila Franca de Xira (17h30). “Venham falar connosco. Venham debater o clube. Venham Servir o Benfica! Todas as ações contam com recolha de assinaturas de sócios que desejem ser proponentes da nossa candidatura”, salientou a referida lista, que assumiu a candidatura às eleições do Benfica agendadas para outubro.