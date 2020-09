'Servir o Benfica' faz apelo ao presidente da MAG: «Tenha em conta todas as posições»

O movimento 'Servir o Benfica', liderado por Francisco Benitez, congratulou-se com o anúncio de Luís Filipe Vieira, de que vai ser possível votar em todos os distritos de Portugal continental. No entanto, fonte da candidatura disse que isso não basta e fez apelo ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira.





"Ficamos contentes pelo candidato Vieira querer mesas em cada distrito, mas lamentamos por não estar connosco no voto exclusivamente físico e na eleição ao sábado. Esperamos que a Mesa da Assembleia Geral tenha em conta todas as posições, não só o voto em cada distrito, pois seria parcial e nada condizente com a história democrática do Benfica", refere, a Record, fonte da candidatura.