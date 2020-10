'Servir o Benfica' lança farpa a Luís Filipe Vieira com... teste do 'polígrafo'

O Movimento 'Servir o Benfica' recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para comentar, de forma irónica e com a utilização de um 'polígrafo', a saída de Tiago Dantas, a título de empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros, para o Bayern Munique.

A Lista de Francisco Benítez recuperou parte de uma entrevista do atual presidente das águias à BTV, realizada no dia 1 de junho, na qual Luís Filipe Vieira revela qual será a conduta do clube com as jovens promessas que saem do Seixal.

"Estes jovens, o Benfica não pode começar a pensar que é para emprestar, temos de arranjar espaço para eles competirem. Se o Mundo virar ao contrário como virou, não temos espaço para loucuras, temos de os ter para competir no Benfica", disse, na altura, o dirigente encarnado.