'Servir o Benfica' propõe criação de "frente comum" para "poupar Vieira a mais um mandato"

Será a melhor forma de todos servirmos o Benfica!", pode ler-se na página de Facebook da candidatura."17 ANOS CHEGAM, 21 PODEM SER DEMAIS.O Movimento Servir o Benfica saúda a apresentação de todas as candidaturas, incluindo a da lista da actual direcção.Luís Filipe Vieira comunicou ontem aos sócios que o próximo mandato - o seu último - será virado para a vertente desportiva.Nada de novo, portanto. Ameaça de saída e promessas de que "agora é que vai ser", são imagens de marca do actual presidente, desde 2003, quando prometia um Benfica no top 5 europeu, maior que os maiores, maior que o Real Madrid.Os factos do mandato que agora termina desmentem categoricamente a fantasia que foi ontem ditada a Luís Filipe Vieira.Sobre a bandeira reiteradamente agitada pelo presidente - a credibilidade - reiteramos que a mesma vai muito além do pagamento de salários.A credibilidade do Sport Lisboa e Benfica construiu-se de ética e verdade, ao longo de mais de um século, e está hoje manchada por suspeitas e processos judiciais, os quais, salvaguardando a presunção de inocência, constituem já uma mancha na história do clube, uma vez que demonstram comportamentos e atitudes repreensíveis, ainda que os mesmos possam encontrar-se ao abrigo da lei. A história do Benfica obriga a uma dignidade de conduta que Luís Filipe Vieira não foi nem será capaz de corresponder.Notamos a abertura de Luís Filipe Vieira à integração de medidas das várias listas que concorrem às eleições do nosso clube. Sabemos, infelizmente, que a palavra de Luís Filipe Vieira aos sócios raramente tem correspondência com a verdade.Sabemos ainda que as dezenas de medidas de mudança que apresentámos ao longo dos últimos meses aos sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica são a resposta aos erros e omissões cometidos pelas direções lideradas por Luís Filipe Vieira. Seria inédito ver o próprio Luís Filipe Vieira a querer implementar medidas apresentadas pela oposição que representam tudo aquilo que o próprio negou aos Benfiquistas ao longo de quase duas décadas.Não só Luís Filipe Vieira não apresenta um programa pelo qual possa ser posteriormente avaliado, mantendo o vazio de um discurso deserto de ideias e que assenta apenas na famosa "obra feita", algo que nenhum dos seus oponentes pode apresentar pelo simples facto de não terem estado no seu lugar, como continua a fugir ao debate com as restantes candidaturas.Enaltecemos, ainda assim, que Luís Filipe Vieira tenha aceite uma das nossas exigências para maior transparência relativamente ao acto eleitoral: uma mesa de voto por distrito. É um primeiro passo para garantir a transparência do processo eleitoral: falta o voto exclusivamente físico e a realização da eleição a um sábado.Não podemos, ainda assim, deixar de ressalvar a forma profundamente errada da comunicação na mesma, a qual que espelha bem a presidência unipessoal de Luís Filipe Vieira, uma vez que não deve ser o presidente da Direcção a anunciar qualquer decisão quando ao método eleitoral, muito menos no lançamento da sua recandidatura.Tal compete exclusivamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o que mostra uma vez mais que quem efetivamente exerce o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral é Luís Filipe Vieira, ao contrário do que determinam os estatutos do clube.Relativamente à proposta para a integração de um elemento de cada lista no Conselho Fiscal de Luís Filipe Vieira a nossa resposta é muito clara: não estamos disponíveis para, de modo algum, integrar órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica sob a presidência de Luís Filipe Vieira. 