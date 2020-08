'Servir o Benfica' quer que estatutos obriguem a debates na BTV

O movimento 'Servir o Benfica' defende "a obrigatoriedade de se realizarem debates com os candidatos a presidente da Direcção na BTV", a cada ato eleitoral. A lista encabeçada por Francisco Mourão Benitez às eleições de outubro explica que aquele ponto consta da proposta de revisão estatutária, destacando "a história e tradição democrática do clube".





Outra ideia anunciada esta quarta-feira pelo movimento visa a entrega, pelos membros dos órgãos sociais, da declaração patrimonial ao Conselho Fiscal num prazo de 90 dias após a tomada de posse e no fim de cada mandato, assim como o registo criminal.Em contrapartida, "após vigoroso debate interno e audição de inúmeras opiniões de benfiquistas", deixou cair a proposta sobre a obrigatoriedade do presidente em publicar a declaração de IRS no jornal do clube.