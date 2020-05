Sessão dupla no Seixal

Agora, é sempre a abrir. Bruno Lage promoveu ontem mais uma dupla sessão de treinos no Benfica Campus, procurando acelerar cada vez mais a preparação física e tática da equipa quando estamos em plena contagem decrescente para a retoma competitiva – o campeão nacional entra em campo na próxima quinta-feira, pelas 19h15.

Durante a anterior fase de regresso ao trabalho, o técnico setubalense ainda foi dando uma folga semanal ao grupo. Agora, com toda a gente em isolamento no ‘quartel-general’, o tempo é de cerrar fileiras e limar as últimas arestas. Sem descanso. Porém, até à próxima quarta-feira, não significa que os treinos sejam sempre bidiários. A análise é também feita de acordo com a resposta dos jogadores durante as sessões.