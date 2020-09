Sete golos em três jogos: Gonçalo Ramos vinca bom arranque

Gonçalo Ramos está em alta rotação e ontem, apesar da derrota da equipa B na receção ao Chaves, deixou a sua marca com mais dois golos. Com este ‘bis’, o jovem avançado ampliou já para sete os festejos na conta pessoal em apenas três jogos oficiais.





O dianteiro, de 19 anos, sublinhou a boa fase, que leva também Jorge Jesus a ponderar incluí-lo de vez no plantel principal. "Tem sido bom, comecei bem a época, mas tenho de agradecer a toda a gente que trabalha comigo. Sem os meus colegas, nada disto seria possível", atirou o goleador à BTV, lamentando o desfecho do referido embate: "Queremos sempre ganhar e de positivo fica a grande entrada na segunda parte. Conseguimos ir buscar o resultado, depois de estarmos a perder por 3-0, e nem todas as equipas conseguem fazê-lo."