Sete internacionais apresentam-se hoje

Bruno Lage vê hoje o grupo crescer com a chegada de sete internacionais que participaram na Liga das Nações, ao serviço das respetivas seleções, após o final do campeonato: Os portugueses Rúben Dias, Pizzi e Rafa, os gregos Vlachodimos e Samaris, o sérvio Fejsa e o suíço Seferovic vão hoje efetuar exames médicos e testes físicos para arrancar os trabalhos com o restante plantel. Tudo indica que este grupo de jogadores já subirá amanhã ao relvado do Seixal, onde se irá realizar um treino aberto aos adeptos. Será o reencontro entre benfiquistas e a equipa. Boas notícias para Bruno Lage, tendo em conta a influência de todos estes jogadores na reconquista do título, ainda que Fejsa tenha acabado por perder influência na reta final da temporada.

Aliás, ainda recaem muitas dúvidas sobre a permanência deste no plantel. Tal como Record já noticiou, o médio é um dos jogadores que poderão deixar o Benfica, estando neste momento tudo encaminhado para que rume à Turquia para representar o Fenerbahçe.





Zivkovic vai ser o último jogador a apresentar-se às ordens de Bruno Lage. O extremo esteve no Europeu de sub-21, razão pela qual tem autorização para estar em Lisboa apenas dia 14, na véspera da equipa viajar para os EUA. De qualquer forma, o sérvio vai falhar o encontro de apresentação do Benfica, que se irá realizar dia 10, no Estádio da Luz, frente ao Anderlecht.Neste momento ainda pairam muitas dúvidas sobre o elenco que Bruno Lage irá levar para a digressão nos EUA. É expectável que o treinador benfiquista efetue um primeiro corte antes da partida para a International Champions Cup. Além disso, a porta de saída está aberta e é possível que ate lá se encontrem soluções para jogadores que não entrem nas contas.