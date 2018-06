Cristian Lema, alvo dos encarnados para o reforço do centro da defesa na próxima temporada, está a ser cobiçado pelo Sevilha, segundo informações reveladas ontem pela imprensa espanhola.

O defesa-central do Belgrano, de 27 anos, já informou os responsáveis do emblema argentino de que não vai continuar ao serviço do clube e, agora, a formação da Andaluzia juntou-se às águias e ainda a Olympiacos e Trabzonspor na lista de interessados.

