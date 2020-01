Sevilha de Lopetegui entra na corrida por Raul de Tomas

A imprensa da Andaluzia dá conta este sábado do interesse do Sevilha em Raul de Tomas. Depois do Espanyol ter manifestado vontade de contar com o avançado do Benfica, agora é a equipa treinada por Julen Lopetegui que entra na corrida pelo jogador que no último verão custou 20 milhões de euros aos cofres dos encarnados.





Segundo o 'Estadio Deportivo', Lopetegui quer reforçar a frente de ataque do Sevilha e vê em De Tomas - que conhece dos tempos do Real Madrid - uma boa opção. Segundo o mesmo jornal o avançado quer regressar a Espanha e o Sevilha conta com esse argumento para tentar convencer o Benfica.Mas o interesse do clube andaluz é no empréstimo e não na compra do passe, podendo o contrato contemplar, segundo o 'Estadio Deportivo', uma cláusula de compra em função das circunstâncias.Só que muito dificilmente De Tomas deixará o Benfica neste mercado de janeiro, conformeescreveu oportunamente. Luís Filipe Vieira, mesmo sendo nesta altura a terceira escolha de Bruno Lage no que toca a pontas-de-lança, depois de Vinícius e Seferovic.