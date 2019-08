Sevilha intromete-se e pode 'roubar' Gulacsi

Depois de ter 'perdido' Jasper Cillessen para o Valencia, o Benfica poderá estar em vias de voltar a ver um alvo para a baliza a escapar para a Liga espanhola. É que, segundo aponta a 'Marca', o Sevilha estará a apostar forte na tentativa de contratar o húngaro Peter Gulacsi, tendo já apresentado três propostas ao RB Leipzig para tentar a aquisição do guardião.Ofertas essas que, de acordo com a mesma publicação, terão sido recusadas pelo conjunto alemão. A mais alta, refira-se, terá sido na ordem dos 12 milhões de euros, um valor que os de Leipzig terão considerado insuficiente. Segundo a 'Marca', a ideia do Sevilha é contratar Gulacsi para suprir a mais do que provável saída de Sergio Rico, um guardião que não conta para o técnico sevilhano e que, curiosamente, já foi colocado na rota do Benfica.Um pormenor que chamou a atenção da 'Marca' é o facto de o guarda-redes de 29 anos ter começado a seguir o Sevilha... no Instagram. Um dado que, mesmo não sendo vinculativo, poderá deixar no ar a ideia de que uma transferência para os andaluzes será um cenário que agrade ao húngaro.