Shaffer: «Acabei a lavar roupa para o Benfica»

O argentino José Shaffer sentiu-se marginalizado no Benfica (6 jogos em 2009/10). O antigo lateral-esquerdo lembrou o duelo com Ronaldinho Gaúcho, na Luz, a contar para a Eusébio Cup. "Fizeram-me sentir mais um. De marcar Ronaldinho, acabei a lavar roupa para o clube. Sempre com humildade", disse, em declarações à rádio Club 94.7 FM.





Antes de rumar ao campeonato português, José Shaffer contou com uma passagem pelos argentinos do Racing Club, emblema que ainda recorda com carinho."Estive oito anos no Racing e passei por uma realidade muito diferente da atual. Isso deixa-me muito feliz e contente. Durante o tempo que lá tive ganhei uma paixão pelo clube", disse, comentando ainda a atualidade do clube, que terminou em primeiro no campeonato argentino na última temporada: "É lindo o que tem acontecido com o Racing nos últimos anos."José Shaffer que estreou-se no campeonato argentino pela mão de Diego Simeone. "Sempre foi muito justo com todos e tinha sempre a palavra certa para dizer", atirou.