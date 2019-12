Shakhtar já deixou aviso ao Benfica: «Agasalhem-se»

A resposta do Shakhtar A resposta do Shakhtar

O Benfica, relegado da Liga dos Campeões, vai defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, nos 16 avos de final da Liga Europa. A formação comandada por Bruno Lage joga a primeira mão na Ucrânia, em 20 de fevereiro, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois. Logo após o sorteio que decorreu esta segunda-feira em Nyon, as duas equipas 'cumprimentaram-se' nas redes sociais.No Twitter, através da conta oficial em inglês, o Benfica divulgou um 'gif' de Seferovic e Vlachodimos a acenar. "Olá Shakhtar", escreveram na legenda para logo o clube ucraniano responder: "Olá Benfica! Estamos ansiosos por vos ver em Carcóvia em fevereiro de 2020. Agasalhem-se".Recorde-se que os encarnados vão disputar pela sexta vez os 16 avos de final da Liga Europa, fase na qual nunca foram eliminados - caíram na final em 2012/13 e 2013/14, nas meias-finais em 2010/11 e nos quartos de final em 2009/10 e na época passada.