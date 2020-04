Shéu: «Hoje o Benfica não deve nada aos melhores clubes estrangeiros»

Shéu Han revisitou vários episódios do passado na conversa que teve com o 'Benfica Independente'. Contudo, o antigo treinador, jogador e dirigente das águias lançou também um olhar ao presente e futuro do clube.





"Sinto-me cada vez mais orgulhoso por pertencer ao Benfica. O Benfica foi evoluindo, houve momentos em que quando falavam do Benfica faziam-no ao longe, faltava-nos qualquer coisa. Fomos evoluindo até chegar a hoje. Hoje o Benfica não deve nada aos melhores clubes estrangeiros. Em que sentido? É de facto um todo, o transbordar do nome, parece que o clube é maior do que o país, transborda fronteiras. Pensamos no que é que o Benfica tem e tem um estádio, um centro de estágios, está à altura. Há um orgulho que se mantém hoje. É algo que me enche de satisfação como a todos os benfiquistas. Como benfiquista, somos o melhor clube do clube por palavras e gestos", reiterou a lenda das águias, hoje com 66 anos, mostrando-se agradado com uma ação que o Benfica tem levado a cabo."Sempre tive a pretensão de ver cada benfiquista a visitar o estádio e o centro de estágio. O Benfica está a fazê-lo para se ter a noção da grandeza que o clube representa", vincou.