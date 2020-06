Shéu: «Ver o Weigl a assumir a liderança e o protagonismo da equipa foi fantástico»

Shéu Han abordou a estreia a marcar de Julian Weigl pelo Benfica em Vila do Conde e deixou elogios ao reforço de inverno das águias.





"Ver o Weigl a assumir a liderança e o protagonismo da equipa, foi fantástico, para o Benfica e naturalmente para os sócios. Nomeei o Weilg, porque era quem mais precisava desse impulso, desse tónico, ainda por cima depois dos episódios anteriores [ataque ao autocarro do Benfica] que pudessem de alguma forma retraí-lo", reiterou em declarações à Rádio Renascença, enaltecendo "a preponderância, visão de jogo e posicionamento, influenciar o resto da equipa".Sobre a luta pelo título, o antigo médio das águias e também coordenador técnico aponta a uma reta final com "fato-macaco". "Por vezes não há possibilidade de se fazer o melhor futebol, mas sim aquele que ganha, com alma e energia", explicou Shéu, de 66 anos.