- De notar que durante a apresentação de Vertonghen o Benfica anunciou os detalhes das contratações de Everton e Luca Waldschmidt. O primeiro custou 20 milhões de euros e o segundo 15 milhões. Ambos assinaram até 2025 e ficam blindados por cláusulas de rescisão de 150 e 88 milhões de euros, respetivamente.





18H12 - Finaliza a apresentação de. Segue-se daqui a nada mais um reforço...: "Sei da história e ambição, atingir coisas na Liga e na Europa. Quero ajudar a cimentar essa ambição. Conheço muitos portugueses, falo com eles, mesmo antes de assinar sabia muito sobre o Benfica.: "Mal posso esperar. São tempos estranhos. Mas tudo o que me disseram é que tenho de jogar em frente aos adeptos na Luz. Agora é diferente, mas espero que mude em breve": "Joguei seis anos no Ajax e oito no Tottenham e isso mostra o que quero: estabilidade e continuidade. É isso que o Benfica me oferece. Foi importante na minha escolha, a confiança que tiveram em mim. Foi o mais importante para eu assinar. Senti a confiança e agora quero compensá-lo com troféus. Ajax e Tottenham são grandes, clubes do povo, como Benfica. Clubes ambiciosos, tanto na Liga como na Europa. O Benfica tem essa ambição e essa é uma das razões que me levou a assinar.": "Tudo aconteceu muito rápido. Tento sempre falar com quem conhece bem o clube. No Tottenham falei. Falei com o Witsel, que me falou muito bem do clube, pessoas e adeptos. Ajudou-me a tomar a decisão e, até agora, vejo que não me mentiu": "Lembro-me, mas não me quero lembrar, porque perdemos. Jogaram bastante bem e mereceram ganhar. É curioso jogar agora no Benfica, sendo treinado por ele": "Vim para aqui para ganhar troféus. Quero ajudar o clube a atingi-los. Ser campeão é um dos meus objetivos.": "Creio que sim. Se olharmos para a equipa é um grande equipa. É um dos objetivos do clube estar na Champions e creio que o conseguirmos."18h03 - Arranca a apresentação de Jan Vertonghen. O primeiro ato passo pela exibição de um vídeo sobre o belga.- Enquanto a apresentação oficial não arranca, nada melhor do que lembrar aquilo que José Mourinho disse de Jan Vertonghen . Lembre-se que o defesa belga, de 33 anos, chega a custo zero proveniente do Tottenham.17h37 - Desta cerimónia de apresentação já se sabe que Jan Vertonghen será o novo número 5 do Benfica e Luca Waldschmidt o 10. Quanto a Everton, ainda está por revelar. De notar que o belga fica com o número que recentemente foi de Ljubomir Fejsa, ao passo que a 10 volta a ter dono depois da saída de Jonas.- De uma assentada, o Benfica deu conta esta tarde da chegada de mais três reforços para a nova temporada. Depois de já ter anunciado Pedrinho, Helton Leite e Gilberto, a turma da Luz deu a conhecer esta tarde mais um trio de caras novas: Everton 'Cebolinha', Jan Vertonghen e Luca Waldschmidt. Um trio que será esta tarde apresentado no Seixal.