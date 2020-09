Amor/ódio dos adeptos do Flamengo





"Eram 50 milhões que me amavam. Em todos os jogos tinha 70 mil a gritar por mim. Não é ódio, é amor. Saí para outro projeto, para um grande clube também e é natural que... Nem sei como dizer. Mas não acredito que os adeptos do Flamengo queiram que o Benfica perca, por um motivo que não digo... Não queria falar muito nisso, porque é um clube que me marcou muito, foi onde conquistei os títulos mais importantes. Ia sendo campeão do Mundo. Nunca vou esquecer, também pelas pessoas que me trataram bem. Não é por estar aqui é que vou dizer que os adeptos do Flamengo me odeiam. Quando amamos muito, quando nos separamos pode vir essa palavra de ódio, pois perdeste aquilo que mais gostavas e percebo perfeitamente.""Não estamos a pedir mais jogadores. Antes do jogo do PAOK, estava já determinado que caso a equipa passasse, tirando um central, não viria mais ninguém. O facto de nós termos sido eliminados não mudou nada.""Não pedi, disse que temos de ter um avançado que saiba atacar última linha, que sabe ganhar espaço. O Vinícius e o Seferovic não têm essas características, pois jogam bem de costas, que se alimentam da equipa ganhar cruzamentos. Não são jogadores que saibam puxar o jogo. Isso é uma característica que com o Darwin acho que vamos ter. Essa minha conversa não foi a pedir um jogador, mas a dizer que precisamos de um jogador assim. Quando começámos a tentar equilibrar o plantel, a solução passava sempre por dois avançados e só contratámos um até agora. Não estou a dizer que não fique assim, mas a conversa que tive... Dos três que tenho, tenho de arranjar forma de puxar essa característica, que para mim é muito importante""Os golos que sofremos não foram de transição defensiva. A última linha está posicionada. Concordo que a equipa ainda não está automatizada da forma que quero defensivamente, como é normal, apesar daqueles cinco jogadores haver um que já trabalhou comigo. Defensivamente ainda não estamos, nem pouco nem mais ou menos, dentro do que queremos. Não sofremos de contra-ataque, mas sim com posicionamento defensivo, o que é pior""Não. Quando se toma decisões, e o futebol são sempre de risco, numa equipa como o Benfica, que em todos os objetivos joga para ganhar, estás a pôr a fasquia alta. Tem feito parte da minha carreira como treinador, principalmente quando saí do Benfica até ao Flamengo. Vim com a convicção de que íamos ter uma tarefa difícil, fazer uma boa equipa e estou convencido ao longo destas semanas de que o Benfica fará uma equipa forte e com qualidade. Não tenho arrependimento em nada. Nunca me passou pela cabeça. Cada vez mais me motiva este primeiro jogo, para que o futuro possa ser risonho - possa não, vai ser! Tem de ser com trabalho, com a integração dos reforços. Tudo isso demora. Independentemente de tudo isso, no primeiro jogo tínhamos responsabilidade e convicção de que isso não serve de desculpa""Hoje já é um dia que dá indicações do que podemos sentir dos jogadores, se estão carregados ou em risco de se lesionarem. Temos indicações da equipa médica. Amanhã vamos ter uma certeza melhor para saber o onze a ser lançado. Hoje há uma vantagem em relação às outras épocas. Há cinco substituições, o que dá alguma segurança, mesmo para alguns jogadores que não estejam tão bem durante o jogo. O Benfica tem qualidade para o fazer, felizmente.""As vitórias são o alimento de todos os problemas que possas ter. Quando ganhas nada está errado, os jogadores recuperam melhor, porque a mente está mais confiante. Esta equipa é jovem com experiência. Sabe que está a dar os primeiros passos, sabemos que vamos crescer muito e espero que amanhã estejam tão confiantes como estavam quando chegamos à Grécia. Foi um percurso que tivemos que não nos saiu como pensávamos, mas a vida é caminhando e temos muitos objetivos para conquistar. Temos que começar como todos os rivais, do princípio. É uma época na qual temos muita confiança""Temos alguma desvantagem. Enquanto o Famalicão nos viu pela televisão na pré-temporada e na Champions, nós não vimos nada do Famalicão. Não temos um conhecimento profundo, ma conhecemos em função dos jogadores e do seu treinador. Temos a certexza que vamos apanhar um Famalicão com qualidade, o seu treinador já tem uma história de um ano com esta equipa, mesmo tendo mudado jogadores. Não há jogos fáceis. O campeonato português vai ter muito mais qualidade. Estão a chegar muitos jogadores, alguns que já jogaram cá. Fico muito satisfeito por isso, por outras equipas se estarem a reforçar com qualidade. É bom para o futebol portuguÊs. Será um campeonato mais competitivo""A palavra de arrasar tem a ver com a confiança que tenho na equipa, no plantel e no clube. Sei que esta e todas as outras equipas que orientei têm competitividade e qualidade de jogo que umas vezes arrasa e outras não. Os favoritiso são os que ganham, não os que não ganham. O campeão em título é o FC Porto. Respeito esse título, mas como treinador do Benfica quero conquistá-lo. Respeito não tem nada a ver com ambição. Não há outra históia, é sempre para ganhar. O Benfica vai começar a primeira jornada com um adversário que foi a surpresa no ano passado, ao qual tivemos sempre dificuldades para ganhar. Para amanhã vamos estar preparados""Depois de termos chegado ao Porto, fizemos primeiro treino. A equipa está a recupear. Ainda não teve horas para recuperar do jogo, mas está a recuperar de forma a chegar amanhã para fazer um jogo com mais duração do que na Grécia, porque lá fizmeos 45 minutos muito bons, mais 15 na segunda parte. Depois na última meia hora faltou intensidade para jogar ao nível do PAOK. 