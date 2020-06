Entrevista de Luís Filipe Vieira em direto: «Contas do Benfica deviam ser motivo de orgulho para muita gente»

Regresso de David Luiz



22h03 - A entrevista segue agora para intervalo."Falei ontem novamente. Temos uma relação de pai para filho. Ele ia no carro com o empresário, a preparar-se a renovar com o Arsenal. É alguém que adora o Benfica, mas há algo que ele é: é um grande profissional e tem de ganhar dinheiro. O que ele ganha é impensável o Benfica pagar. Se o David Luiz chegar a um dia 'quero ir embora daqui'. Se tiver 35 anos e estiver em perfeitas condições, recebemos o David Luiz claro. Mas ganha sete ou oito milhões anuais. Se viesse por um milhão de euros... mas sendo pai, eu dizia que não. 'Não sejas louco'. Se viesse hoje tinha de vir nestas condições, caso contrário não poderia vir. Ele ainda ontem disse que não disse nada disso..."

"Tenho uma visão empresarial para o Benfica. Era a altura ideal para fazer a OPA ao Benfica face ao cash que tínhamos em caixa. A OPA foi proposta entre 3 e 5 euros mas é bom relembrar que, recuando no tempo, quando foi o aumento de capital do clube, na altura que fazia falta o dinheiro a sério, houve 24 mil sócios que subscreveram ações do Benfica. Mas havia uma diferença, faltavam cerca de 20 milhões de euros. Houve cinco pessoas que se chegaram à frente e colocaram dinheiro nessa operação, entre as quais eu. Na altura devida, puseram o dinheiro e o Benfica está grato. A OPA foi chumbada mas foi por uma parte técnica, os nossos juristas é que sabem, mas que não afeta a credibilidade do Benfica. Há uma coisa que a CMVM sabe: o Benfica foi completamente transparente, quem esteve nessa negociação foi transparente em toda a informação. A CMVM até realçou a inovação que era um clube a fazer uma OPA às suas próprias ações. Mas houve muita especulação mas a CMVM travou a OPA até pelos efeitos da pandemia."



"Não há ninguém no Benfica que me possa apontar o que quer que seja. Só podem apontar que trabalho muito, sim. Mas a OPA é um caso encerrado mas garanto aos benfiquistas que este projeto, que está a ser preparado, que terá de ser um dia para o Benfica."



"Quando decidimos lançar a OPA, nem em casa falei. Andámos seis meses a negociar e não saiu uma notícia. Nunca ninguém sonhou sobre o que estávamos a fazer."



"Houve muitas abordagens de investidores mas eu sei, é obrigatório, um dia o Benfica tem de ter 95% das ações do clube. Anos mais tarde, vão dizer que tive a visão certa. Não tenho três investidores, tenho três baluartes. Se desenvolvermos um projeto dessa natureza, não ficamos nas mãos deles, serão os fiéis da nossa balança. Mas nunca mais chegaremos ao ponto onde estivemos"



Passivo "O passivo do Benfica está nos 385 milhões de euros mas o ativo ronda acima dos 600 milhões. Se pensar que nestes ativos, os jogadores estão avaliados em 117 milhões de euros. Em situações normais, um jogador do Benfica atinge esse valor. Esse ativo está muito por baixo. O passivo tem a haver com fornecedores, à volta de 80 ou 90 milhões de euros, dívidas a clubes, empréstimos e o contrato da NOS a ser reconhecido, 112 milhões de euros, durante o tempo do seu próprio vencimento. As contas do Benfica deviam ser motivo de orgulho para muita gente, os benfiquistas devem sentir-se orgulhosos. O Benfica nunca teve contas como estas, as melhores de sempre dos 117 anos de história. Mesmo assim há críticos..."



Patrocinadores podem falhar?



"Nada está salvaguardado. As pessoas têm de ter noção do Mundo em que vivemos. O Benfica está onde está porque alguém o preparou para estar desta maneira. Se a pandemia viesse em 2021, o Benfica estaria imparável mas se durasse dois ou três anos, o clube regressava atrás. Só não estamos na mesma crise dos outros, como aparentemente têm, foi porque fizemos um trabalho de casa bem planeado, com objetivos muito claros. Tivemos uma meta, recuperar os capitais próprios, ter exercícios positivos e ser autossuficiente e que não entrasse em rotura com ninguém. Graças a isso, chegámos aqui. Hoje somos o clube mais bem estruturado... mas é como digo. Há uns que estão como estão mas o Benfica, mais seis meses disto, pode ficar mal... se as coisas normalizarem, vamos arrancar a sério. Muitos criticaram que o Benfica não entrasse para lay-off... disse ao Domingos Soares de Oliveira, 'não sai um funcionário do Benfica'. Ninguém saiu. Ponto de honra no clube é ser grato a quem está connosco. Mas se algum dia avançarmos para uma situação drástica, teremos de tomar decisões drásticas."



Venda constante de jogadores



"Há desconhecimento por parte das pessoas. Trazer um clube para cima, da lama, cumprindo as suas obrigações, manter supercompetitivo. As pessoas acham que vendo jogadores por minha vontade. Já imaginaram como se sustenta uma casa destas? Se não tivesse havido este problema de saúde, os benfiquistas teriam tido uma grande surpresa. Qual? Provava a toda a gente que poderia chegar ao dia das eleições e dava ao luxo de o Benfica não devia nada a ninguém, está tudo pago. Havia jogadores que iam sair, outros entravam.... podia dizer, 'chega agora, entrego o que recebi e posso orgulhar-me de ser tudo do Benfica e não devemos nada a ninguém'. Era o meu sonho, mas se se recuperar depressa deste momento, vamos ver se conseguimos lá chegar."



"As pessoas não têm noção exata do que é o Benfica. Há jovens que acham que o Benfica foi sempre assim... as grandes décadas do Benfica foram nos anos 60, os anos de ouro, que se foram desgastando até chegarmos a 2000, em que nem as pedras da calçada eram nossas. Quando fui eleito, disse ao Manuel Vilarinho, 'vamos recuperar o Benfica'. Acho que fizemos um trabalho, toda a gente que me acompanha, que dificilmente alguém faria em 20 anos como nós fizemos."



Vendas de jogadores são necessárias?



"Não, nunca. Os jogadores do Benfica têm um preço e temos de respeitar. O Benfica terá de recorrer ao mercado de empréstimos, se tiver de ser um, ou dois, será para estar no mercado a sério. Ainda há pouco tempo pagámos 75 milhões de euros de um empréstimo obrigacionista. O que estava planeado para este ano não vamos conseguir fazer. Mas temos de saber como vamos continuar a ser autónomos. Mas não estou a ver vender um jogador a um baixo preço, temos de criar outras fontes de receita, e a única solução seria criar mais dívida ao Benfica. A solução ideal é não haver mais paragens de campeonato. Hoje não podemos planear nada a um mês de distância, é ao dia a dia. Temos de saber movimentar e temos dado respostas em todo o lado."



"Há interverientes no mercado, há empresários e no caso do João Félix, com a Gestifute, assinámos na renovação e subida da cláusula de rescisão, ficou acordado que haveria uma comissão de 10%. Numa altura em que ninguém imaginava haver uma transferência de 126 milhões de euros.. há ainda quem diga que o dinheiro nem entrou no Benfica. Penso que é um pouco de inveja, que está institucionalizada em alguns sócios do Benfica. Uma venda das mais apreciadas na Europa, a venda mais cara do futebol pelos seis meses que ele representou o Benfica. Uma coisa garanto: os anéis, se tiverem de ir, vão mas os dedos vão ficar. O nome do Benfica é que não pode ser achincalhado em lado algum. Se por acaso houver uma situação de rotura terrível financeira, não há dúvidas, o nome do Benfica estará acima de todos nós."



"O Benfica é dos clubes mais respeitados do Mundo e continuará a ser. À data de hoje, o Benfica não precisa de vender qualquer jogador. Daqui a dois ou três meses, já não sei. Propostas? Só tive uma, de 60 milhões de euros, pelo Vinícius em janeiro. Não vale a pena estarmos a especular porque não sabemos como vai ser o dia a dia. O Benfica, se não fosse a pandemia, tinha praticamente vendidos dois jogadores por 100 milhões de euros cada um. Agora é impossível"



"Neste momento não há um clube do Mundo que esteja desafogado. Estamos preparados para os próximos seis meses, mas o mais importante é estar capitalizado, é ter dinheiro. Não queremos incumprir com ninguém. O Benfica não pode incumprir, mesmo que o façam connosco. Já passámos por uma crise gravíssima no Benfica mas fomos capazes de vencer. As nossas duas principais fontes de receita são a venda de jogadores e as competições europeias. Se não houver competições europeias, vai ser um problema gravíssimo. Se houver quebras de receitas, temos de ir à dívida para continuar. Em situações normais, sempre mostrámos ter condições muito fortes para recuperar. O Benfica já perdeu 20 a 25 milhões com a crise."



Crise atual

"A crise é muito profunda, tanto em Portugal como no Mundo. Baixar ordenados não está nos meus planos. Foi uma das coisas que disse logo. Não está no meu horizonte despedir pessoas. Não nos podemos esquecer que chegamos aqui com o pessoal todo. Somos um clube reconhecido, por isso não existe um horizonte de amanhã entrar em lay-off. Há uma coisa que sabemos: temos de começar a gerir o Benfica de forma diferente. Agora não sei se até dez dias não se pára o campeonato, se há competições europeias. É gerir no dia a dia. Sabemos o que valemos. Sei que o Benfica recupera sempre. Importante é ter tesouraria, para dar sustento a todos os que temos em casa. Quando tudo normalizar, seja quando for, estamos preparados para recuperar. Os benfiquistas nunca me verão vergado""É com satisfação que vejo estes quadros. Os 17 anos, estes títulos todos, foram dez anos bastante penosos para o Benfica, para se restruturar e ter estratégia para chegar aos títulos. Tudo o que conquistamos tem a ver com 2009/10 para cá, tem-se acentuado. É um projeto, viemos para cá para isso. Foi por isso que o Vilarinho ganhou as eleições. Se calhar podíamos ter feito melhor. De certeza que vamos conquistar um penta. É um trabalho que nos deve orgulhar. Independentemente dos resultados, o Benfica construiu muitas infraestruturas. O betão vai fazer falta. Se queremos ser dos maiores do mundo, temos de fazer infraestrutura. Até porque não somos só um clube de futebol. É esse trabalho todo que tem uma componente importante""Temos ambição de ganhar. É para continuar. Com muito trabalho e sacríficio chegamos aqui. Todos devemos ter orgulho do título da credibiliade. Quando o Manuel Vilarinho chegou tínhamos dez meses de salários em atraso nas modalidades. Quando saiu tínhamos nove. Era como as famílias pobres, tínhamos que ir distribuíndo o pão. Há um título que não podemos perder, o da competitividade. Temos sempre adversários para disputar e por vezes não ganhamos. Mas ganhamos mais do que perdermos. É esse o nosso objetivo: continuar a ganhar."