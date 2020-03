Siga a Gala Cosme Damião, em direto

22h05 - Para lá de ter falado da situação do futebol, Luís Filipe Vieira abordou também a atualidade geral do Benfica, em especial a situação financeira, prometendo para os próximos dias a divulgação dos resultados financeiros, que segundo o presidente encarnado "serão históricos e a melhor prova da consistência do percurso" realizado até aqui pelo clube.





22h02 - Vieira lembra também que o Benfica atravessa "um dos ciclos mais positivos da nossa história" , com a conquista de "14 dos últimos 22 títulos em disputa em Portugal e cinco dos últimos seis campeonatos".22h01 - No seu discurso, Vieira arranca a sua intervenção falando da situação do futebol profissional, garantindo que na Luz não houve euforias pela vantagem de 7 pontos sobre o FC Porto, nem agora se estará num estado de depressão pelo facto de os dragões serem líderes. Esta equipa e este extraordinário grupo de trabalho, já deu provas da sua enorme capacidade de recuperação e superação. Basta recordar o percurso que nos trouxe à Reconquista. E se nunca entrámos em euforias, muito menos esperem de nós que entremos agora em depressão. Nunca. Nem os benfiquistas o deverão fazer. Estamos fortes, ambiciosos e muito focados", assegurou.21h59 - Feita a introdução, toma a palavra Luís Filipe Vieira para o discurso de abertura.21h50 - Arranca a Gala Cosme Damião.- O Benfica assinala esta quarta-feira mais um aniversário, o 116.º, com a realização de mais uma edição da Gala Cosme Damião, na qual serão distinguidos os melhores elementos do clube no último ano.