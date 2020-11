Silvino Louro lembra derrota do Benfica na final de 88: «Hoje defendia um ou dois penáltis»

Sem qualquer projeto desportivo desde dezembro do ano passado, por escolha própria, Silvino Louro, treinador de guarda-redes que figurou na equipa técnica de José Mourinho, falou este domingo ao 'Bola na Rede'. O antigo guardião de Benfica e FC Porto abordou temas como as buscas da Polícia Judiciária (PJ) às infraestruturas do Benfica, do bom momento do Sporting de Rúben Amorim e recordou ainda a final que lhe está 'atravessada' diante do PSV Eindhoven, a contar para a Taça dos Campeões Europeus de 1988.





Depois de 120 minutos em que as duas balizas mantiveram-se trancadas, Benfica e PSV Eindhoven tiveram de partir para a decisão nos penáltis para confirmar-se quem seria o novo campeão europeu de clubes, 'lotaria' que saiu à turma holandesa. "Hoje, defendia pelo menos um ou dois penáltis", afirmou Silvino Louro.Sobre o bom momento de Rúben Amorim no Sporting, equipa que atualmente é líder do campeonato português com quatro pontos de vantagem sobre o Benfica e Sp. Braga, Silvino Louro diz não ser surpresa."Conheço muito bem o Rúben Amorim, que até foi fazer um curso a Manchester. E olha que o professor do curso já na altura falava muito bem dele", apontou.O antigo guarda-redes do Benfica revela, por fim, que as buscas da Polícia Judiciária às infraestruturas do Benfica servem apenas "para desestabilizar" a equipa, depois de "três resultados menos bons".