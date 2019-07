Sílvio Cervan diz que Benfica começa "caminho para conseguir o '38'" em Paços Ferreira

Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário



O vice-presidente do Benfica, Sílvio Cervan, disse esta sexta-feira que a primeira jornada da Liga, em que o campeão nacional defronta o Paços de Ferreira, é o início "de um caminho para conseguir o 38.º" campeonato.À margem do sorteio da 1.ª e 2.ª ligas , hoje realizado no Porto, o dirigente disse que o '38' é "o sonho de todos os adeptos" e espera que a equipa possa ser "capaz e competente" para voltar a ser campeã.Destacou a vontade de "tentar conquistar a Supertaça", disputada no Estádio Algarve a 4 de agosto, com o vencedor da Taça de Portugal Sporting, e desvalorizou o encontro com o rival de Lisboa na última jornada de cada volta, porque é preciso "jogar com todos os adversários".Cervan considerou que na próxima edição "não há favoritos, nem por ter sido campeão ou ter vencido mais vezes", e saudou os "clubes históricos" que este ano sobem à Liga NOS, Paços de Ferreira, Famalicão e Gil Vicente.O Benfica, campeão nacional em 2018/19, recebe o campeão do segundo escalão na estreia e segue com a visita ao Belenenses, num dérbi de Lisboa, antes da receção ao FC Porto, na terceira jornada, num duelo entre o primeiro e o segundo classificados da época transata.